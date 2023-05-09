Паніка та страх: українці в окупації розповіли, як росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ

За словами місцевих жителів, у Запоріжжі немає жодних ознак виведення російських військ. Окупанти продовжують розширювати оборонні укріплення.

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Українці, які проживають на окупованих територіях, кажуть, що останніми днями росіяни переймаються, у деяких справжня паніка. Щобільше, окупаційна влада намагається вивести мирних людей перед контрнаступом ЗСУ. Про це пише The New York Times.

За словами журналістів, вони зв'язалися з жителями міст та сіл, які перебувають на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей. Місцеві жителі повідомили, що на заправках закінчилося паливо, а у магазинах спорожніли полиці із продуктами. Банкомати більше не видають готівку.

"Вони виписують людей з лікарень та забирають обладнання", — сказав 38-річний Андрій, мешканець окупованої Кам'янки-Дніпровської Запорізької області.

За його словами, люди бояться запитувати, що відбувається, бо довкола ходять озброєні солдати.

Видання пише, що більшість мирних жителів давно покинули цей район — здебільшого на територію, яка утримується Україною, — але українці кажуть, що, попри поневіряння та страх, більшість із тих, хто залишився, не планують їхати.

Журналісти пишуть, що у Запоріжжі немає жодних ознак виведення російських військ. Окупанти продовжують розширювати оборонні укріплення.

58-річна Галина, мешканка окупованого міста Пологи, розповіла, що російська влада раптово оголосила про закінчення навчального року. Привезли десятки автобусів, і мешканцям наказали сісти поїхати лише з тим, що вони могли забрати руки. Жінка зазначила, що окупаційна влада скликала батьків, які відмовилися від евакуації, і змусили їх підписати папери про те, що вони поінформовані про ризики й несуть відповідальність за свої дії.

У матеріалі сказано, що 40-річний Сергій, який мешкає неподалік лінії фронту в селі Мала Білозерка, також розповів про евакуацію.

"Деякі люди прийшли зі своїми сумками, але коли під'їхав автобус, водій сказав, що він не має бензину й евакуації сьогодні не буде", — сказав він.

Як повідомляється, ситуація здавалася особливо хаотичною у місті Енергодар, де мешкає багато людей, які працюють на окупованій Росією Запорізькій АЕС. Житель Енергодару Михайло розповів, що коли жителі зайшли до однієї з місцевих магазинів на вихідних, до них підійшов російський чиновник і сказав, що його закрито. За словами Михайла, на запитання, коли магазин знову відкриється, солдат відповів: "Більше ніколи".

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі ЗС РФ готуються до "жесту доброї волі". У Мелітополі, за повідомленням місцевих, уже вибрався паспортний стіл, працівники звільнилися, а документи спалили.

Крім того, нагадаємо, що бізнесмен із РФ запанікував через контрнаступ ЗСУ. Підприємець Андрій Ковальов, який розраховував на захоплення Києва за 2-3 тижні, визнав, що українська армія перетворилася на одну з найбільш боєготових у Європі та попередив, що після поразки Росії почнеться щось набагато гірше, ніж "Волинська різанина".