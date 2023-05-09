Окупанти на блокпостах псують українські документи, — ЦНС

Місцева "влада" змінила підхід до цивільних на більш агресивний. У відомстві впевнені, що Росія намагається прискорити процес паспортизації на захоплених територіях.

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На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські військові спеціально почали псувати українські паспорти на блокпостах. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 9 травня.

За інформацією українського підпілля, російські окупанти намагаються прискорити темпи незаконної паспортизації на тлі розмов про наближення контрнаступу ЗСУ.

Місцева "влада" видала неофіційне розпорядження про те, щоб російські військові робили навмисні механічні пошкодження на українських паспортах, що зробило б їх у результаті недійсними.

"Зараз московське керівництво окупантів чинить тиск на гауляйтерів і колаборантів на ТОТ (тимчасово окуповані території, — ред.), щоб ті прискорювали темпи насильницької паспортизації. Спостерігається зміна підходу до цього процесу з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель. Окупанти надають російському паспорту статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб", — йдеться у повідомленні.

Наприклад, тепер, щоби виїхати за межі міста, місцевим жителям потрібні російські документи. Те саме стосується й медичних послуг, що ставить громадян у безвихідь.

Нагадаємо, 6 травня в Генштабі повідомляли, що окупанти виселяють із будинків українців, які відмовилися від паспортів РФ. Представники "влади" двічі обходять квартири та пропонують документи, проте у разі повторної відмови приступають до погроз. Обіцяють виселити навіть дітей.