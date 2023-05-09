У 4 рази: аналітик розповів, як змінилася кількість військової техніки на параді у Москві

За словами Олівера Александера, Україні не було сенсу робити щось на Червоній площі під час параду, оскільки росіяни змогли самостійно поставити себе в незручне становище.

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У параді на Червоній площі в Москві, який був приурочений до Дня перемоги, у 2023 році взяло участь істотно менше одиниць військової техніки, ніж раніше. Про це повідомив OSINT-аналітик Олівер Александер у своєму Twitter 9 травня.

За його словами, у 2021 році, напередодні повномасштабної війни Червоною площею в Москві проїхало 197 одиниць військової техніки. Вже наступного року, коли війська ЗС РФ вторглися на територію України, у Москві на параді було помічено 131 бойову машину.

У 2023 році відбулося чергове скорочення і головною дорогою столиці проїхала лише 51 одиниця техніки. Тобто скорочення порівняно з останнім довоєнним роком майже в чотири рази.

Тривав парад разом із промовою президента РФ Володимира Путіна близько 45 хвилин, що також рекордно мало для Кремля. У минулі роки парад включав повітряну частину, тому захід затягувався на кілька годин. Цього року її вирішили скасувати.

Окремо OSINT-аналітик наголосив на тому, що це перший парад з 2007 року, який обійшовся без важкої бронетехніки.

"Україні нема чого робити на параді. Російські військові цілком здатні поставити себе в незручне становище. Я вражений, що вони навіть не змогли протягнути один з Т-14 на парад. Щоб хоча б зібрати 51 машину, російським військовим довелося "позичити" 10 Remdiesel Ahmat Z-STS у Рамзана Кадирова", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 травня повідомлялося, що в Москві скасували повітряну частину параду і помітили лише один танк Т-34. Що саме спричинило скасування шоу авіації — невідомо. Також на параді було відмічено кілька оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", здатних нести тактичну ядерну зброю.

Також 9 травня Фокус публікував основні тези з урочистої промови президента Володимира Путіна. Російський лідер вкотре заявив про "війну із Заходом" та похвалив учасників російсько-української війни.