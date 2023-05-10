Під Москвою молодь планувала спалити військову частину, — росЗМІ

П'ятеро громадян РФ, за повідомленням журналістів, тривалий час стежили за об'єктом, розробляли план відступу і навіть зробили підкоп, щоб влаштувати підпал. Наймолодшому "диверсанту" лише 15 років.

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У Підмосков'ї в Росії силовики затримали п'ятьох молодих людей за спробу підпалу військової частини в місті Балашиха. Про це повідомляє Вaza.

Повідомляється, що затримана молодь неодноразово проводила розвідку місцевості, готувала план шляхів відходу, щоб зробити підкоп на території частини та влаштувати підпал.

Всім затриманим від 15 до 20 років. Вони — жителі Підмосков'я та Москви.

"За версією слідства, групу підривників сформували 19-річний Антон Хрипко та 20-річний Сергій Корхов. Зараз молодих людей підозрюють за статтею про створення терористичної спільноти — вона передбачає від 15 до 20 років ув'язнення. При цьому на Хрипка також порушили справу про підготовку до теракту", — повідомляють ЗМІ.

Ще троє підозрюваних – 20-річні Іван Силін та Ілля Коркач, а також 15-річний підліток, ім'я якого не називають, звинувачуються в участі у терористичній спільноті. Їм загрожує від 10 до 15 років.

Нагадаємо, що СБУ затримала у Запоріжжі агентів РФ, які готували теракти проти командування ЗСУ. Окупанти завдяки отриманій інформації розглядали варіант фізичного усунення українських командирів.

Раніше в Москві силовики забрали просто з психлікарні чоловіка, який був вдягнений в жовто-синю куртку. На нього склали протокол через дискредитацію ЗС РФ.