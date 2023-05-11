"Надія на вас, пацани": стример з РФ побажав ЗСУ дійти до Кремля і вбити Путіна (відео)

Чоловік під час прямого ефіру поскаржився, що росіяни не мають сил вигнати Володимира Путіна, тож побажав українцям зробити це. Після стриму до сміливця навідалися силовики.

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Житель російського Челябінська під час стриму в мережі висловив все, що думає з приводу війни РФ проти України, про президента Володимира Путіна та побажав ЗСУ дійти до Кремля. Через це він ризикує опинитися у в'язниці. Про це повідомляє 74 RU.

В середу, 10 травня, стримера затримали силовики. Раніше росіянин оприлюднив стрим, в якому побажав, щоб ЗСУ дійшли до Кремля.

"Щоб вони роз*бали цих виродків, на*уй. Щоб вони до Кремля дійшли і **бнули його, на*уй. Російська нація не в силах, бл*ть, протистояти *уйлу. Я сподіваюся на українців, що вони дійдуть до Кремля і **бнуть його, на*уй. Тільки на вас одна надія, пацани", — сказав росіянин.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Відео стриму швидко розлетілося мережею, особу чоловіка встановили і тепер йому загрожує покарання за ч.2 ст. 205. 2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності).

Нагадаємо, що дрони, які за повідомленням російських ЗМІ, запускали з Чернігівської області, трохи не долетіли до Кремля. Втім, вони здолали понад 600 км.

Раніше повідомлялося, що у Росії забрали просто з психіатричного закладу чоловіка, який був одягнений у жовто-синю куртку. Його звинуватили у дискредитації армії РФ.