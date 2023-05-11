Благав, щоб не вбивали: з'явилося повне відео, як дрон ЗСУ під Бахмутом взяв окупанта в полон

Російський окупант на позиції під Бахмутом потрапив у поле зору одразу двох українських дронів і здогадався, що зараз може розпрощатися з життям, тому знаками показав, щоб його не атакували.

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На Бахмутському напрямку ЗСУ взяли в полон російського окупанта за допомогою дрона. До БпЛА бійці причепили записку "здавайся, іди за дроном", і супроводили окупанта до потрібного місця, де потім забрали. Повне відео розмови російського солдата з українськими через дрон виклали в телеграм-каналі 92-ї бригади ЗСУ.

На оприлюднених кадрах видно, що окупант, побачивши дрон в небі, зрозумів, що зараз на нього скинуть вибухівку, кинув зброю і на колінах і знаками попросив допомогти йому і не вбивати. Бійці 92-ї бригади тоді написали записку "здавайся, іди за дроном", на що окупант показав, що його можуть вбити свої ж. Втім, жага до життя перемогла страх і російський вояка прослідував за дроном.

На одній з ділянок по ньому відкрили вогонь на ураження із російської сторони.

Як повідомили у 92-й бригаді, окупанта взяли в полон.

Нагадаємо, що 10 травня в районі Бахмута військовий ЗС РФ здався в полон завдяки дрону ЗСУ. Піхота та розвідники з "CODE 9.2" 92-ї ОМБр супроводжували окупанта до українських позицій.

Також у Бахмуті через втечу окупантів обвалилася ділянка фронту завдовжки 2 км. Дати драла ворога змусили українські артилеристи, які активізували обстріли ворожих позицій кілька останніх днів.

У Росії засудили двох військовослужбовців, які цього року відмовилися воювати проти України. Вони отримали до 2,5 років колонії-поселення.