"Станція вся замінована": в "Енергоатомі" розповіли про долю Запорізької АЕС після деокупації

У "Енергоатомі" непокояться через роботу станції у той період, коли окупанти вийдуть з міста, а українські працівники зможуть зайти на територію об'єкта. Крім того, ЗАЕС сильно замінована росіянами.

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У "Енергоатомі" готуються оперативно замінити персонал Запорізької АЕС у тимчасово окупованому Енергодарі одразу після деокупації. В Україні створений резерв персоналу, який підтримують у готовності виїхати на ЗАЕС за першим викликом. Про це повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону 11 травня.

"Питання в тому, скільки триватиме цей перехідний період, коли окупанти вийдуть, до того моменту, коли ми зможемо зайти туди з нашим персоналом. Крім того, Запорізька АЕС вся замінована — замінований периметр станції, підходи, під'їзди. Дуже велика робота — розмінувати станцію, перш ніж туди зайдуть цивільні спеціалісти", — сказав Котін.

За його словами, росіяни готуються до "евакуації". На станції вже проходили навчання для персоналу та ЗС РФ щодо того, як швидко втекти зі станції.

Також росіяни планують вивезти 2700 працівників із ЗАЕС, які підписали договори з "Росатомом". Це створить певні проблеми для забезпечення повноцінної роботи станції, але в Енергодарі ще залишаються близько 3500 працівників АЕС.

Як зазначив Петро Котін, персонал станції, який виїхав з Енергодару після захоплення міста окупантами, зараз працює здебільшого на інших атомних об'єктах України.

"Але ми підтримуємо його готовність виїхати на Запорізьку АЕС за першим викликом", — зазначив Котін.

НАЕК також готує вахти на атомних станціях, повні зміни персоналу, які будуть необхідні у разі нестачі персоналу на ЗАЕС після її звільнення.

Нагадаємо, що у "Енергоатомі" попередили, що вивезення працівників Запорізької АЕС загострить питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації станції навіть у поточному відключеному стані.

До повномасштабного російського вторгнення в Україну на Запорізькій АЕС працювали 11 000 осіб. Зараз залишилася лише п'ята частина — 2 000 працівників.