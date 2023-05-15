У Луганську пролунали вибухи: окупанти повідомляють про приліт Storm Shadow (відео)

У нелегітимній адміністрації стверджують, що метою обстрілу могла бути територія колишнього авіаційного училища штурманів. Жертв чи постраждалих внаслідок ракетного удару нібито немає.

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У тимчасово окупованому Росією Луганську пролунало кілька вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram канали, які публікують кадри звідти 15 травня.

Обласний центр Луганської області, який уже 9 років перебуває під контролем російських окупантів, зазнав ракетної атаки.

Представник окупаційної адміністрації Родіон Мірошник вважає, що метою обстрілу могла бути територія колишнього авіаційного училища штурманів.

"Два прильоти в район автовокзалу в Луганську. Перший вибух глухий, можливо болванка впала, а другий розкотистий як 100% приліт. Можливо, що метою удару була територія колишнього авіаційного училища штурманів. Район училища штурманів, яке було ліквідовано ще наприкінці 90-х. Там досить міцна житлова забудова. Нещодавно відреставрована будівля кадетського корпусу. Найімовірніше удар завдано британсько-французькими ракетами Storm Shadow! Схема дуже схожа на два попередні удари по Луганську", — йдеться в повідомленні.

При цьому місцева "влада" зазначила, що в результаті вибухів постраждалих і жертв немає.

Зафіксовано вибухи на території тимчасово окупованого Токмака в Запорізькій області. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, там прозвучала ціла серія вибухів.

"Понеділок окупантів Токмака Запорізької області починається "тривожно". А як тиждень розпочали, так його і проведуть. Уточнюємо деталі, де вибухає", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 травня росЗМІ повідомляли, що ЗСУ нібито завдали удару по академії МВС в окупованому Луганську. У будівлі з 2015 року базувалися російські військові. Пропагандисти запевняють, що для атаки застосовувалися крилаті ракети Storm Shadow.