Залишилося близько $6 мільярдів: Білий дім обговорює новий пакет допомоги Україні, – Politico

За словами джерела видання у високопоставлених колах, неясно, які зміни можуть відбутися у потребах Києва у зв'язку з контрнаступом, але у Вашингтоні готові підтримувати Україну "протягом тривалого часу".

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Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює виділення нових коштів, які спрямують на допомогу Україні. Про це йдеться у матеріалі Politico.

"Білий дім обговорює новий пакет (допомоги – ред.), і його буде складено таким чином, щоб підтримка України тривала", – розповіло виданню анонімне джерело з адміністрації Байдена.

За його словами, поки неясно, які зміни можуть відбутися в потребах Києва під час або після контрнаступу, але адміністрація США "цілком віддана" підтримці України під час і після боротьби "протягом тривалого часу".

Водночас, пише видання, пропозиція Білого дому про виділення нових коштів на допомогу Києву може спричинити дискусію. Це пояснюється зміною складу Конгресу з того часу, як у грудні було схвалено виділення 45 млрд доларів на допомогу українцям.

"У пакеті допомоги Україні на суму 45 мільярдів доларів, який Конгрес схвалив у грудні, залишилося близько 6 мільярдів доларів", – уточнює Politico.

Нагадаємо, 15 травня Фокус розбирався, як зміниться підтримка України у разі обрання Трампа президентом США. Кілька днів тому президент США Дональд Трамп в ефірі телеканалу CNN відмовився назвати Володимира Путіна військовим злочинцем і не відповів на запитання, кого хоче бачити переможцем у війні Росії проти України.

Цього ж дня ЗМІ повідомляли, що американські розробники планують відправити в Україну дрони Jump 20, здатні летіти з навантаженням 13,6 кг до 185 км. БПЛА оснащуються відсіком корисного навантаження та мають захищену апаратуру передачі даних.