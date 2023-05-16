Генерал США оцінив ймовірність ударів ЗСУ по території РФ

Бен Годжес висловив своє незадоволення діями адміністрації Джо Байдена, яка, на його думку, чітко не продемонструвала стратегічний результат щодо завершення війни та перемоги України.

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Генерал США Бен Годжес вважає, що українські війська не завдаватимуть по території Росії, оскільки це "змінить природу цієї війни". У коментарі "Голосу Америки" він повідомив подробиці.

Він зазначив, що британські ракети далекої дії Storm Shadow дадуть Україні можливість здійснювати важливі удари з далекої відстані, зокрема по російських базах території незаконно окупованого військами РФ Криму. Колишній командувач армії США в Європі припустив, що українські підрозділи не атакуватимуть, використовуючи зброю союзників, російську суверенну територію, а сконцентруються на звільнення власних територій. На його думку, удари по міжнародно визнаній території РФ можуть "змінити природу цієї війни".

Годжес висловив своє незадоволення діями адміністрації Джо Байдена, яка, на його думку, чітко не висловила стратегічний результат щодо завершення війни та перемоги України. Він зазначив, що відсутність відповідного постачання американських далекобійних ракет ATACMS на озброєнні української армії може створювати у військ РФ ілюзію безпеки на окупованій території півострова. Поступове надання військової допомоги Україні здатне прискорити процес звільнення тимчасово окупованих територій від російських сил та знизити втрати українських захисників.

Поступові рішення щодо підтримки України, зі слів Годжеса, негативно впливають на ситуацію та затягують процес завершення війни. Такі дії де-факто дозволяють себе безпечно почувати в тимчасово окупованому Криму.

"Тому що ми не допомогли Україні з їхньою здатністю вдарити по Криму", – додав колишній командувач армії США в Європі.

Нагадаємо, 12 травня Бен Годжес заявив, що занадто сильний тиск з боку Заходу може зашкодити операції. З його слів, у світі наростають очікування щодо того, чого Україна може досягнути. Він нагадав, що сам президент Володимир Зеленський висловили побоювання, що контрнаступ може не виправдати глобальних очікувань.