Мобілізація в Україні: чи законно заповнювати повістку на вулиці, — відповідь юриста

Повістка, яка заповнюється на місці, повинна містити підпис начальника ТЦК. Крім того, бланк у жодному разі не повинен бути порожнім.

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На сьогодні кожен українець, який підлягає призову на військову службу, може отримати повістку в будь-якому громадському місці. Попри це, є кілька випадків, коли вручення повістки на вулиці є незаконним.

Чи можуть співробітники військкомату заповнювати повістку на вулиці

Як розповів адвокат Джамал Стаценко, повістка, яка заповнюється на місці, має містити підпис начальника територіального центру призову та соціальної підтримки. Крім того, бланк у жодному разі не повинен бути порожнім.

"Тобто випадки, коли вони штампують пачки порожніх повісток, а потім приходять до готелів, квартир або на вулицях і вручають їх людям — це незаконно", — розповів адвокат Стаценко.

Проте юрист наголосив, що якщо повістка вже вручена, то це підтверджений юридичний факт. Тому поки громадянин його оскаржує, ТЦК можуть подати на нього до суду за ухилення від мобілізації.

"Якщо людина отримала повістку, але не прийшла, місцеві військкомати можуть розцінити це як ухилення", — зазначив Стаценко.

Адвокат також пояснив, що порожню повістку можна і потрібно оскаржити. Для цього можна звернутися до військкомату, Міністерства оборони чи поліції.

Що буде, якщо не прийти у військкомат після отримання повістки

Варто зазначити, що за неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3400 грн.

За ухилення від призову на військову службу з мобілізації загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирався, чи можуть співробітники військкоматів затримувати людей на вулиці, садити в автобуси та відвозити до ТЦК. Адвокат Ростислав Кравець радить у таких випадках звертатися до поліції.

Також нагадаємо, юрист розповів, що робити, якщо за наявності відстрочки від мобілізації співробітники військкомату вручають повістку. Юрист радить не сперечатися зі співробітниками ТЦК, отримати повістку, після чого звернутися до військкомату.