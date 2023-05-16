"Ростех" завершила розробку ЗРК "Птицелов" для підрозділів ПДВ (фото)

РосЗМІ повідомили, що комплекс буде оснащений бойовим модулем "Сосна", який дозволяє уражати цілі на відстані до 10 км та на висоті до 5 км. Машина створена на базі бойової машини десанту БМД-4М.

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Російська корпорація "Ростех" завершила розробку зенітного ракетного комплексу "Птицелов" для Повітряно-десантних військ РФ. Як повідомило 15 травня агентство РИА, новий ЗРК створено на шасі бойової машини десанту (БМД-4М).

"На базі БМП-3 раніше створили зенітний ракетний комплекс ближньої дії з бойовим модулем "Сосна". Наразі він продовжує проходити випробування. Аналогічна машина розроблена на користь ВДВ на базі БМД-4М", — йдеться в повідомленні.

Особливістю машини є здатність парашутного десантування. Крім того, "Птицелов" має засоби зв'язку для управління десантними військами, при цьому передбачається уніфікація за ключовими компонентами із ЗРК для інших родів військ.

БМД-4М оснащений дизельним двигуном потужністю 450 к.с. і має гусеничну ходову частину з керованою гідропневматичною підвіскою.

БМД-4М, на базі яких створено "Птахолов"

Що відомо про модуль "Сосна"

Проєкт зенітної системи для сухопутних військ "Сосна" є наступним етапом розвитку існуючого ЗРК "Стріла-10". Комплекс із підвищеними характеристиками щодо попередника вже не новий, оскільки макети "Сосни" демонструвалися ще 2013 року.

Головне завдання мобільного ЗРК — здійснення ППО частин та з'єднань на марші та на зайнятих позиціях. Основним елементом комплексу є великий кожух вертикального розташування, що встановлюється на плоскій поворотній платформі, на якому розміщені всі засоби виявлення та розпізнавання, а також ракетні установки.

ЗРК "Сосна"

У складі ЗРК "Сосна" використовується зенітна керована ракета 9М340 "Сосна-Р" з лазерним наведенням, яка має комбіновану систему керування. Ракета може бути оснащена двома типами боєголовок, що дозволяє підвищити ймовірність ураження цілі.

"Сосна-Р" має довжину 2,3 метра при вазі 30,6 кг. Вона здатна вражати повітряні цілі на дальності до 10 км і на висоті до 5 км, причому у польоті розвиває швидкість до 875 м/с. Усього бойовий модуль містить 12 ракет 9М340. Що стосується об'єктів, які може знищувати "Сосна", то, за інформацією розробників, комплекс здатний вражати літаки, що летять зі швидкістю до 300 м/с, крилаті ракети на швидкості до 250 м/с, а також гелікоптери, що летять на швидкості до 100 м/с.

Особливістю ЗРК є відсутність радіолокаційних засобів спостереження, що дозволяє залишатися відносно непоміченим для радіоелектронного придушення. Комплекс виявляє цілі в оптичному та тепловому діапазоні та не демаскує себе випромінюванням, стверджують розробники.

Раніше повідомлялося, що кілька БПЛА завдали ударів по російській авіабазі "Сеща", внаслідок якого було пошкоджено один важкий транспортний військово-транспортний літак Ан-124. На думку британської розвідки, російські засоби ППО не можуть забезпечити належного захисту своїх стратегічних об'єктів.