У Росії на газопроводі пролунав сильний вибух: є загиблий, багато поранених

За даними росЗМІ, на газопроводі "Єлець-1" стався вибух. На місце події летить комісія для з'ясування причин.

Related video

У вівторок, 16 травня, у Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії стався вибух на газопроводі "Єлець-1". Внаслідок інциденту одна людина загинула, а чотири особи отримали поранення. Про це пишуть росЗМІ.

Вибух стався неподалік селища Ліхма на газопроводі компанії "Газпром трансгаз Югорськ". Відомо про одного загиблого та поранених. У РФ не повідомляють, що стало причиною вибуху на газопроводі.

"На газопроводі в Білоярському районі за 30 км від селища Ліхма стався вибух. Одна людина загинула, чотирьох з опіками евакуювали на санборті до Нягани. На місце події летить комісія", — розповів голова адміністрації Білоярського району країни-окупанта Сергій Маненков.

Наразі ділянку перекрито, працюють пожежні та ремонтні служби.

Нагадаємо, що 16 травня в Москві сталася чергова пожежа — над містом піднявся стовп диму. За попередніми даними, спалах стався на території заводу "Москвич".

Крім того, 4 травня в Ставрополі спалахнув склад пально-мастильних матеріалів, вогонь поширився на 500 квадратних метрів.