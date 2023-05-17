Є постраждала: після серії вибухів у Миколаєві почалася пожежа, – мер

За словами голови ОВА Віталія Кіма, одна жінка отримала осколкове поранення. Їй довелося викликати швидку.

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Увечері 16 травня у Миколаєві після серії вибухів почалися пожежі. На місце вислали служби для ліквідації вогню. Мешканців попросили не публікувати відео та фото з місця прильоту. Про це написав мер міста Олександр Сєнкевич у себе в Telegram.

"Є пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не розповсюджувати фото/відео з місць прильотів чи камер відеоспостереження. Усі служби відпрацюють – після відбою дамо офіційну інформацію", — написав він.

Вибухи у Миколаєві

Потім голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у себе в Telegram повідомив, що пожежа сталася на одному об'єкті на відкритій території. Пожежники займаються локалізацією вогню.

"1 об'єкт — локалізація, відкрита територія", — написав він.

Вибухи у Миколаєві

Потім він додав, що одна жінка отримала осколкове поранення. Їй довелося викликати швидку допомогу.

Вибухи у Миколаєві

Нагадаємо, що експерти розкрили таємниці збитого над Києвом "Кинджала". Всі елементи мають маркування, яке відповідає індексу самої ракети до комплексу Х-47М2 "Кинжал". За словами фахівців, також можна визначити літак, із якого відстрілювалася ракета.