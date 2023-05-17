Обстріл Києва 16 травня: російська ядерна стратегія розсипалася вщент, — ЗМІ

За словами Сергія Сумленного, засновника European Resilience Initiative Center, на Заході страхи можливої ядерної ескалації все ще дуже високі. Але ЗСУ успішно перехоплюють російські ракети, і це означає, що ймовірність успішних ядерних атак Росії дуже завищена.

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Україна збила всі ракети під час масованого обстрілу за допомогою західних ЗРК та інших озброєнь, тому оцінка ядерної загрози, що йде від Москви, має бути змінена, заявив Сергій Сумленний, засновник німецького аналітичного центру European Resilience Initiative Center, передає Newsweek.

Це вже не перший випадок, коли російську зброю, яку, як заявляючись, неможливо зупинити, все ж таки зупиняють, зазначив експерт. За його словами, це впливає на оцінку російської армії та російських військових технологій.

"Як правило, під час таких атак відбувається перевантаження ППО. Ми знаємо, що українці за допомогою західного обладнання тепер можуть протистояти найсерйознішим російським атакам із найсучаснішою російською зброєю, яку росіяни коли-небудь застосовували проти України", — пояснив він, додавши, що у країнах переоцінюють страхи, пов'язані з можливою ядерної ескалацією.

"На Заході страхи можливої ядерної ескалації все ще дуже високі, але потрібна серйозна переоцінка всіх ризиків", — пояснив він.

ЗСУ успішно перехоплюють російські ракети, і це означає, що ймовірність успішних ядерних атак Росії завищена, додав він.

Фабіан Хоффман з Університету Осло висловився в тому дусі, що можливості України в тому, що стосується перехоплення ракет під час інтенсивної, скоординованої, багатовекторної атаки, вказують на те, що навіть якби ці ракети несли ядерні боєголовки, все ж таки є ймовірність, що вони би не досягнуть своєї мети.

За його оцінками, можлива ядерна конфронтація виявиться не на користь Росії.

Нагадаємо, за словами експерта, Україна захистилася від усіх ракет 16 травня завдяки багатошаровій системі ППО.

Також повідомлялося, що російська ядерна тріада втратила свій потенціал, але в майбутньому варто очікувати на ракетний обстріл західної частини України.