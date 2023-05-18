"Когнітивний ефект" на Путіна від контрнаступу ЗСУ може змінити перебіг війни, — ЗМІ

За даними журналістів, важливішим за прорив російських рубежів до кордону буде психологічний ефект на кремлівських чиновників від дій українських військ.

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На Заході продовжують обговорювати масовану атаку Києва 16 травня, під час якої ЗСУ, як повідомляється, збили кілька російських ракет "Кинжал". Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела.

Кремль розглядав таку зброю як геймченджер, зазначив представник Заходу. Стверджувалося, що "Кинджали" потенційно можуть розвинути гіперзвукову швидкість за рахунок балістичної траєкторії, а збити їх практично неможливо.

Але виявилось, що це не так.

Контрнаступ ЗСУ

Що стосується потенційного українського контрнаступу, то ВСУ "наближаються до стану готовності", Україна має "потенціал для досягнення певного успіху", пояснив чиновник.

Проте важливішим, ніж прорив російських рубежів до кордону, буде когнітивний вплив на кремлівських чиновників.

"Це можливість, на нашу думку, для України показати Путіну, що він не може перемогти, перечікуючи війну за оборонними траншеями. Когнітивний ефект від дій на полі бою, думаю, в цьому випадку ще важливіше, ніж те, скільки квадратних метрів території вдається звільнити", — пояснив представник Заходу.

Нагадаємо, що, за словами британського віце-маршала авіації Шона Белла, Путін "розкриває карти" і у розпачі застосовує свою найкращу зброю, тому виявляються й уразливості російських військ.

Також повідомлялося, що у ЗРК Patriot "мінімальні ушкодження" після російської атаки на Київ.