Контрнаступ ЗСУ: Столтенберг спростував спекуляції РФ про "останній шанс" для України (відео)

Генсек Альянсу вважає, що перемога Володимира Путіна у війні стане трагедією для України, тому розраховує, що союзники під час липневого саміту НАТО оголосять рішення щодо постачання ЗСУ нових видів озброєння.

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Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, заявив, що підтримка України не зупинятиметься й триватиме й надалі, а інформацію про те, що контрнаступ ЗСУ це "останній шанс" для України, назвав спекуляціями. Подробиці він повідомив в інтерв’ю для телеканалу "Дождь".

Він відповів на запитання російських журналістів стосовно подальшої допомоги НАТО нашій державі у разі неуспішного наступу ЗСУ. Генсек НАТО дав однозначно позитивну відповідь. Столтенберг відкинув ймовірність припинення постання озброєння для України.

"Так, безумовно. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну", – заявив він.

Керівник НАТО нагадав, що група у форматі "Рамштайн" збирається для обговорення та ухвалення рішень стосовно військової допомоги нашій державі.

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Столтенберг висловив впевненість утому, що під час проведення саміту НАТО у Вільнюсі все ж оголосять рішення стосовно постачання в Україну "нових видів озброєння". Союзники усвідомлюють важливість боротьби, яку веде український народ проти російських загарбників.

"Якщо президент Путін переможе, це могла би бути трагедія для України", – додав він.

Голова НАТО зазначив, що дії очільника Кремля є прикладом для інших. Авторитарні лідери бачать, що можна застосувати силу. Столтенберг нагадав, що на РФ ніхто не нападав, а Україна не представляла жодної загрози для Росії, тому агресор цілком справедливо має відповісти за свої дії.

"Росія платить за це дуже високу ціну", – пояснив керівник Альянсу.

Нагадаємо, 15 травня Столтенберг назвав умову, за якої Україну візьмуть до НАТО. Генсек Альянсу вважає, що необхідно, щоб Збройні Сили України були повністю сумісними з армією НАТО. Однак найголовніше завдання зараз — забезпечити перемогу у війні над Росією.