Роздав хрести: Шойгу відвідав пункт управління ЗС РФ у Запорізькій області (відео)

Окрім показового вручення нагород, Шойгу провів нараду, під час якої звернув увагу на проблеми з безпечним розміщенням особового складу російської армії.

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Російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув на окуповану частину Запорізької області, де "відвідав з інспекцією" один із командних пунктів ЗС РФ. Пізніше Telegram-канал Міноборони РФ оприлюднило відео, де Шойгу нібито відвідав управління одного з об'єднань угрупування "Схід" на Запорізькому напрямі.

У публікації пресслужби оборонного відомства у типовій манері йдеться, що Шойгу вислухав доповіді командирів, провів нараду, відзначив високу ефективність дій російських військ, роздав різні нагороди та подякував за службу.

Тим часом міністр країни-агресора звернув особливу увагу на безпеку розміщення особового складу ЗС РФ, а також проблеми логістики.

"Особливу увагу (Шойгу) звернув на організацію всебічного забезпечення військ, задіяних у спеціальній військовій операції, та створенні умов для безпечного розміщення особового складу", — йдеться у повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому відео можна помітити лише кадри, зняті з вертольота, що летить, на якому самого Шойгу не видно. Потім він з'являється, проходячи всередині якогось бункера, де потім показують нараду військових із вимкненим звуком. Звук з'являється лише тоді, коли під оплески Шойгу вручає військовослужбовцям нагороди та каже вітальну промову.

Зазначимо, що на кадрах засвітився заступник начальника Генштабу ЗС РФ генерал-полковник Сергій Рудський, а також генерал-лейтенант Андрій Кузьменко, якого призначили командувачем угрупування військ "Восток".

Заступник начальника Генштабу ЗС РФ генерал-полковник Сергій Рудський (ліворуч)

Командувачем угрупуванням військ "Схід" Андрій Кузьменко (праворуч)

Нагадаємо, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 18 травня повідомив, що на півночі Маріуполя у напрямку Волновахи росіяни викотили ствольну артилерію та розпочали "тренування". За його словами, окупантам видали снаряди, щоб створити атмосферу передової перед приїздом до міста міністра оборони Сергія Шойгу.