Для "оперативного ефекту": РФ перекинула 2 бригади спецпризначенців до кордонів із Україною

Розгортання спецпризначенців у прикордонних районах, ймовірно, є спробою закріпити частину Сил оборони України у прикордонних регіонах і розсіяти їх із критичних прифронтових районів, вважають аналітики ISW.

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Росія перекинула до кордонів Курської області з Україною 2 бригади спецпризначенців. Їхнє завдання — провокувати Сили оборони України та стримувати "диверсантів". Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 19 травня.

"3-тя та 22-га гвардійські бригади спеціального призначення перекинуті в Тьоткіно Курської області для запобігання транскордонній діяльності українських партизанів, здійснення транскордонних провокацій та підняття бойового духу російських військ", — йдеться в повідомленні.

У ISW оцінюють такі дії Генштабу РФ, як спробу закріпити частину Сил оборони України у прикордонних регіонах і розсіяти їх із критичних прифронтових районів.

Раніше вищеназвані спецпідрозділи РФ фіксували в районі Кремінної на Луганщині та в районі Оріхова на Запоріжжі.

"Незрозуміло, чому російське керівництво могло ухвалити рішення вивести такі елементи з активних секторів лінії фронту в російський тил, і можливо, що ці підрозділи зазнали попередніх втрат під час останніх операцій і були виведені та передислоковані, щоб відпочити та відновити сили. Розгортання цих підрозділів у прикордонних районах навряд чи матиме бажаний інформаційний, чи оперативний ефект", — дійшли висновку аналітики Інституту.

Нагадаємо, що контратаки ЗСУ на Бахмутському напрямку, ймовірно, усунули загрозу оточення українських сил ЗС РФ на цій ділянці фронту.

Згідно з повідомленням ISW від 18 травня, Збройні сили України перехопили тактичну ініціативу і досягли тактично значущих успіхів на Бахмутському напрямку.