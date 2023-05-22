Кримінал процвітає: на окуповані території масово приїжджають карні злочинці, — ЦНС

За даними ЦНС, злочинці шукають різні способи заробітку на тимчасово окупованих територіях, а місцева влада заплющує на це очі "за винагороду".

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Українські території, підконтрольні окупаційним силам, стають притулком для російських злочинців, яких переслідують у Російській Федерації. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Оскільки окупаційна "адміністрація" не здатна забезпечити порядок на захоплених територіях України, туди масово переїжджає російський криміналітет", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в тимчасово окупованих містах окупаційна поліція за символічну "винагороду" ігнорує формування нових злочинних угруповань.

"Водночас і самі окупаційні адміністрації не надто переймаються ситуацією, адже "заходи безпеки" у розумінні окупантів полягають не у забезпеченні правопорядку, а у боротьбі з партизанами та залякуванні місцевих жителів", — додали в ЦНС.

На окупованих територіях російські злочинці шукають нові засоби незаконного заробітку.

Нагадаємо, що 4 травня в ЦНС заявили, що росіяни почали заводити на окуповані території дедалі більше людей із медичною освітою. Причина у колосальних втратах загарбників.

Ще 23 квітня в ЦНС заявляли, що більшість лікарень на Донеччині обслуговують виключно військових Російської Федерації. Місцеві жителі змушені самі впоратися зі своїми недугами.