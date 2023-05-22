На Луганщині у боях із росіянами загинув музикознавець і режисер Іван Кузьмінський (фото)

Іван Кузьмінський, який працював режисером на дитячому телеканалі "Малятко TV", загинув 17 травня поблизу населеного пункту Діброва.

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Іван Кузьмінський, музикознавець і режисер дитячого телеканалу "Малятко TV", загинув на Луганщині під час боїв з російськими загарбниками. Про це 22 травня у Facebook повідомила пресслужба Бердичівської міськради.

Отримав смертельні поранення 39-річний музикант 17 травня. Це відбулося поблизу населеного пункту Діброва. Він брав участь у бою з військами РФ.

Іван Кузьмінський був справжнім патріотом, перспективним науковцем. Його любили друзі, а у місті митця знали, як добру та світлу людину. Український народ ніколи не забуде героїчний подвиг.

"Вічна Пам’ять та Шана Герою! Честь!", – йдеться у дописі.

Представники місцевої влади висловили співчуття рідним і близьким захисника. Вони зазначили, що Бердичів та Україна будуть пам’ятати цей подвиг, помстяться і переможуть.

Біографія Івана Кузьмінського

Народився Іван Кузьмінський у Бердичеві. У місті він відвідував школу № 10. З самого дитинства він приділяв значну увагу музиці. Із нею й вирішив пов’язати своє життя.

Отримував перші професійні навички Іван у Бердичівській музичній школі. У Житомирському державному музичному училищі ім. В. С. Косенка навчався за фахом "Хоровий диригент".

Чоловік захистив кандидатську дисертацію. Він викладав і вчився у докторантурі. На тему української музики написав чимало статей. Працював на дитячому телеканалі "Малятко TV".

Музикознавець став на захист України з початком повномасштабного вторгнення РФ. Іван не міг стерпіти наруги над рідною землею.

Нагадаємо, 13 травня дружина художника-декоратора фільму "Памфір" Володимира Чорного Олена розповіла, що він загинув на фронті російсько-української війни. Митець намагався всіляко допомоги у захисті України, адже звільняв міста від загарбників, витягував поранених побратимів із поля бою, а також готував для товаришів по службі на польовій кухні. Герой отримав смертельні поранення 9 травня.