У Бєлгородській області триває "переміщення": більшість місцевих виїхали, — губернатор (відео)

В’ячеслав Гладков назвав ситуацію у Грайворонському окрузі регіону "вкрай напруженою". За його даними, внаслідок диверсії поранено вісім осіб.

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У Бєлгородській області внаслідок операції сил опору отримали поранення вісім осіб. Про це повідомив під час трансляції у соцмережах губернатор регіону В’ячеслав Гладков 22 травня.

"Вісім людей у нас поранено, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони. Загиблих серед мирних жителів немає", — сказав він.

Ворожий посадовець розповів, що знаходиться в Грайворонському міському окрузі, куди увійшла диверсійно-розвідувальна група. За його словами, ситуація в районі залишається "вкрай напруженою".

Бєлгородський губернатор проінформував, що більша частина населення прикордонних сіл та райцентру Грайворонського округу залишила його територію. Він сказав, що в населених пунктах завершують обхід будинків та допомагають у "переміщенні" тим місцевим мешканцям, у яких немає можливості виїхати на власних машинах.

"Сподіваюсь, що найближчим часом наші військові завершать виконання поставлених завдань і територію Бєлгородської області буде очищено від ворога", — заявив Гладков.

Також посадовець попередив росіян, що останні дзвінки у школах регіону проходитимуть 23 травня тільки в дистанційному форматі. За його словами, "зробити по-іншому на сьогодні неможливо".

Нагадаємо, 22 травня у Бєлгородській області запровадили правовий режим контртерористичної операції.

Представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що через операцію легіону "Свобода Росії" та РБК з Бєлгородської області вивезли ядерні боєприпаси.