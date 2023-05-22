"Побачив Україну і вмер": експерт про прогнозоване зростання "мінусових" польотів ЗС РФ (відео)

Ворожі літаки будуть наштовхувалися на все більш щільну систему протиповітряної оборони України, вважає військовий експерт Роман Світан.

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Останніми тижнями зросла кількість повідомлень про знищення російських повітряних суден над територією України. Вона і далі буде збільшуватися через зростання кількості зенітно-ракетних комплексів у Сил оборони. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його словами, активізація ворожої авіації присвячена очікуванню початку контрнаступу ЗСУ. В цьому є також причина великої кількості знищень російської техніки. Як вважає Роман Світан, активність ворожої авіації буде зростати, з геометричною прогресією зростатимуть і повідомлення про кількість збитих суден.

"Літаки будуть наштовхувалися на все більш щільну систему протиповітряної оборони. Кількість зенітно-ракетних комплексів у нас постійно збільшується, допомагають партнери. Тому ласкаво просимо, російські пілоти, вмирати в небі України. Для Росії найбільш оптимальний варіант – побачив Україну і помер", — прокоментував він.

Нагадаємо, що ЗС РФ обстріляли ракетами вночі 22 травня Дніпропетровську область. Захисники повітряного командування "Схід" збили 15 безпілотників та 4 крилаті ракети.

Раніше повідомлялося, що російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-35 знищили на Херсонщині ввечері 21 травня.