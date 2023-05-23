"Жертва нападу": РФ використовує бої під Бєлгородом на свою користь, — розвідка Британії (фото)

За даними Міноборони Великобританії, крім стрілянини зі стрілецької зброї, поряд із місцями, де сталися інциденти, були обстріли непрямим наведенням та за допомогою БПЛА. Ці події можуть допомогти зміцнити кремлівський наратив про те, що Росія – жертва нападу, попереджають у британській розвідці.

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Російські сили безпеки, ймовірно, протистояли партизанами щонайменше у трьох місцях у районі Бєлгородської області. Про це повідомляє британська військова розвідка у Twitter.

"Найпомітніший інцидент стався неподалік міста Грайворон. Крім перестрілок зі стрілецької зброї, поряд з місцями, де сталися інциденти, були обстріли з дронів або непрямим наведенням", — йдеться в повідомленні.

З кількох населених пунктів було евакуйовано місцевих жителів, а в райони партизанської активності дислоковано додаткові сили. Особи учасників інцидентів не встановлені, але відповідальність за них взяли на себе групи, які виступають проти режиму російського президента Володимира Путіна.

Звіт британської розвідки за 22 травня

За оцінками британського Міноборони, РФ стикається з дедалі більшою і багаторівневою загрозою безпеки в прикордонних районах: втрати бойових літаків, вибухи саморобної вибухівки на залізницях і тепер рже прямі партизанські дії.

Як би там не було, ці події можуть допомогти зміцнити кремлівський наратив про те, що Росія є жертвою нападу.

Нагадаємо, що рейди РДК у Білгородській області уразили інформаційний простір РФ. Деякі коментатори зазначили, що РДК та ЛСР переважно складаються з громадян РФ, назвали їх зрадниками Росії, та безпідставно звинуватили у роботі на ГУР.

Також повідомлялося, що на зміну ПВК "Вагнер" до Бахмута прийдуть солдати регулярних російських військ, погано підготовлені та споряджені, що на руку контрнаступу ЗСУ.