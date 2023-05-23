Мінують і загороджують: як росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ під Запоріжжям

За словами спікера Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, напередодні контрнаступу ЗСУ окупанти готуються до оборони на Запорізькому напрямі.

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Бойові підрозділи російських окупантів активно займаються встановленням мін на лівому березі річки Дніпро та створенням перешкод для плавзасобів на Запорізькому напрямку. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.

"Крім мінування на лівому березі Дніпра … спостерігається встановлення загороджень проти човнів і плавзасобів, у районах окупованих населених пунктів Нижній Рогачик, Дніпрорудне, Велика Знам'янка та Кам'янка Дніпровська", — заявив Валерій Шершень.

Згідно із заявою Шершня, на Запорізькому напрямку російські окупанти проводять активну оборону на Новопавлівському й Оріхівському напрямках.

Запорізький напрямок

Нагадаємо, 19 травня повідомлялося, що окупанти каратимуть перебуванням у підвалах незгодних на депортацію в РФ українців. Надсилати туди громадян вони планують на місяць.

7 травня мер Мелітополя розповідав про масову втечу росіян, які почали переодягатися в цивільний одяг. Крім того, на тлі можливого відступу в місті зачинилася російська мережа супермаркетів "Мера".