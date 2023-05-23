ПВК "Вагнер" не пустили на Бєлгородщину: Пригожин каже, що Шойгу велів йому не пхати носа

Очільник "вагнерівців" образився на міністра оборони РФ, який непрозоро йому натякнув, що кордони країни є кому захищати, і в послугах "вагнерівців" потреби немає.

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Найманці ПВК "Вагнер" не будуть брати участь у боях проти російських добровольців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії", які зайшли на територію Бєлгородської області. Відповідну заяву Євгена Пригожина опублікувала його пресслужба.

"Кілька місяців тому, коли я заявив про те, що проводитиму підготовку бійців у Бєлгородській та Курській областях, трапилося кілька подій. По-перше, мені зателефонував міністр оборони Шойгу Сергій Кужугетович і, обурений, сказав: "Не лізьте, Євгене Вікторовичу, куди не треба. Російська армія сама здатна захищати кордони". А по-друге, було кілька зустрічей із губернаторами регіонів, які теж попросили займатися самостійно. Тому як ми можемо, як кажуть, у чужий хоровод", — сказав у коментарі Пригожин.

Він додав, що "вагнерівці" прийдуть захищати кордони, коли ЗС РФ будуть "все про*обувати і народ з вилами вийде на вулицю" і вкотре почав нарікати на бюрократію, через яку противник пішов на прорив.

Нагадаємо, що 22 травня російські добровольці зайшли на територію РФ і захопили кілька населених пунктів та відібрали у ФСБ БТР. Добровольці заявили, що мають намір звільнити Росію від путінського диктату й зробити Бєлгородську область демілітаризованою зоною. Губернатор Бєлгородської області РФ повідомив, що багато місцевих жителів втекли і зазначив, що масове виселення мешканців району є серйозним викликом для регіону.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" 22 травня передали вітання Путіну з Бєлгородщини.