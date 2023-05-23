Знищили крилату ракету Х-101: Дніпровська зенітна ракетна бригада збила соту ціль (відео)

Захисники неба з Дніпровської зенітної ракетної бригади змогли ліквідувати чотири таких ракети ЗС РФ та півтора десятка дронів-камікадзе, які запустили російські загарбники.

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Дніпровська зенітна ракетна бригада успішно знищила крилату ракету Х-101, яка виявилася сотою ціллю для підрозділу. Про це у Twitter повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У повідомленні зазначено, що результативність проявив підрозділ військовослужбовця Дмитра, прізвище якого не вказали. На відео зафіксовано момент знищення стратегічної крилатої ракети класу "повітря — земля".

У відомстві також повідомили, що вночі на 22 травня захисники неба з Дніпровської зенітної ракетної бригади змогли ліквідувати чотири таких ракети. Також знищені українськими захисниками й півтора десятка дронів-камікадзе, які запустили російські загарбники.

Крилата ракета Х-101 на озброєні ЗС РФ

Крилата ракета Х-101 – стратегічна крилата ракета класу "повітря — земля". Вона розроблена фахівцями конструкторським бюро "Радуга" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Двигун розташований усередині. Використовує комбіновану систему наведення. Ядерний варіант (Х-102) здатне нести боєголовку потужністю, за різною інформацією, 250 кілотонн або 1 мегатонну. Почали випробувати відповідну зброю у 1999 році. Запускається з літаків Ту-160 та Ту-95МС.

Нагадаємо, 17 травня видання Defence 24 повідомило, що у Херсонській області українські захисники збили ворожий БПЛА "Оріон" з авіабомбою КАБ-20. На фото можна побачити фрагмент крила з пілоном озброєння, на якому залишилася ще одна бомба. Це керована авіаційна бомба КАБ-20, яку розробили фахівці компанії "Кронштадт". Ця організація випускає, зокрема, безпілотні літальні апарати "Оріон", який здатні нести до 200 кг озброєння, що теоретично дозволяє підвісити до 8 бомб типу КАБ-20 — апарат може нести два пілони озброєння під фюзеляжем і по два під кожним крилом.