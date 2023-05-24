"За Батьківщину!": воєнкори РФ показали, як генерал Лапін "виганяє" РДК із Бєлгородської області (відео)

На відео Лапін ходить вулицею на повне зростання без зброї та військового обмундирування. У РДК відповіли російським пропагандистам, заявивши, що допоможуть військам РФ "проконтролювати процес".

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У мережі з'явилися відео з генерал-полковником ЗС РФ Олександром Лапіним, який нібито керував "спецоперацією" з вигнання легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" (РДК) із Бєлгородської області. Ролики почали розповсюджувати російські воєнкори.

За словами пропагандистів, Лапін особисто керував операцією та був присутнім на місці подій. На відео він командує російськими солдатами, вказуючи напрям руху. Примітно, що російський генерал іде вулицею на повне зростання без зброї та військового спорядження.

"Хлопці, сюди перейшли й двома колонами по дві, по три людини вперед!" — Кричить Лапін на відео.

Зазначимо, що на його плечі та шоломі можна побачити нашивки із прапором СРСР.

Лапін нібито "виганяє" РДК із Бєлгородської області 22 травня

У РДК вже відповіли російським військкорам та генералу Лапіну. У Telegram підрозділу з'явилося відео, на якому бійці витягують БТР, що застряг у бруді.

"Велике прохання передати генералу Лапіну, який "керує зачисткою", що ми тут неподалік і коли витягнемо БТР, то обов'язково проконтролюємо процес", — зазначили у підрозділі.

У РДК відповіли російським воєнкарам та генералу Лапіну

Нагадаємо, що 22 травня бійці легіону "Свобода Росії", а також "Російського добровольчого корпусу" зайшли на територію Бєлгородської області РФ. У російських ЗМІ повідомили про бої в регіоні.

Як потім зазначили американські аналітики, рейди РДК під Бєлгородом вразили інформпростор РФ. З'явилися думки, що були посіяти паніку в РФ перед очікуваним контрнаступом ЗСУ. На думку деяких "воєнкорів", це наголошує на слабкості укріплень у районі кордону.