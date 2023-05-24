Примусова мобілізація "вбила" дисципліну в ЗС РФ: понад 1000 судових справ із січня

Лише з січня по травень 2023 року військові суди розглянули понад 1000 випадків дезертирства, а тих громадян, які йдуть у самоволку, "нагороджують" відправкою на передову.

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Примусова мобілізація в Росії значно погіршила дисципліну в російській армії, і щодня ситуація стає лише гіршою. Про це йдеться у звіті британської розвідки за 24 травня.

Справа в тому, що в Російській Федерації продовжують проводити примусову мобілізацію, хоч влада і заперечує цей факт. У зв'язку з цим ситуація з дисципліною в російській армії погіршується. Тих громадян, які починають йти у самоволку, починають карати відправкою на передову.

У зведенні окремо зазначають, що достовірні дослідження російських ЗМІ говорять про те, що в період із січня по травень військові суди вже розглянули 1053 справи про самоволку, а це вже більше, ніж за весь 2022 рік.

"Російські військові щосили намагалися забезпечити дисципліну у своїх лавах під час операцій в Україні, але їхні проблеми, найімовірніше, погіршилися після примусової мобілізації резервістів з жовтня 2022 року. Судові дані свідчать про те, що більшість осіб, визнаних винними у відході в самоволку тепер караються умовними термінами, а це означає, що вони можуть бути переведені в "спеціальну військову операцію", — йдеться в повідомленні.

Російська мобілізація зіпсувала дисципліну в армії Фото: Міноборони Великобританії

У британській розвідці також зазначають, що російські зусилля щодо покращення дисципліни були спрямовані на те, щоб подати приклад ухилянтам і тим самим розвивати в них патріотизм, але ніяк не на те, щоб усунути справжню причину розчарування солдатів.

Нагадаємо, 8 травня повідомлялося, що в Маріуполі почалася мобілізація до ЗС РФ. Громадянам почали розносити повістки та відправляти на медкомісію. Зокрема, це стосується тих, хто отримав російський паспорт.