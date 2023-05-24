Підводні сили Польщі: у Міноборони анонсував створення нової субмарини для ВМС країни

Очікується, що польські підводні човни програми Orka будуть здатні виконувати тривалими місії та матимуть високий потенціал у плані переносних бойових засобів, зазначив Маріуш Блащак.

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Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак під час свого виступу на конференції Defence24 DAY оголосив про початок робіт з підводного човна за програмою Orka наприкінці 2023 року, повідомило 24 травня польське видання Defence 24.

"Будівництво сучасних Збройних Сил вимагає розробки засобів захисту, а також засобів, основним завданням яких є точне ураження противника. Ворог повинен знати, що не тільки його сили зазнають втрат, а й що у нас є ікла, які дозволять нам завдати удару там, де він найменше цього очікує", — заявив Блащак під час конференції.

За словами глави Міноборони, Польща прагне створити повноцінний флот, і для цього необхідні сучасні підводні човни. Для цього у 2023 році буде запущено процедуру закупівлі субмарин, а також необхідних технологій, які можна придбати в рамках офсетних контрактів.

"Повноцінний військово-морський флот — це не тільки надводні кораблі. Скоро ми оголосимо кількість цих суден і список обладнання та компетенцій, які ми захочемо отримати для польської суднобудівної промисловості та науково-дослідних центрів". — сказав міністр.

І хоча про подробиці програми поки що невідомо, було зазначено, що нові польські підводні човни мають бути "здатні тривалий час чекати свого моменту, щоб завдати удару в потрібний час", чи то надводна, чи то наземна ціль. Субмарини будуть здатні виконувати тривалі місії і матимуть високий потенціал у плані переносних бойових засобів та гнучкості конфігурації.

На думку глави міноборони, підводні човни мають бути здатні до прихованого пересування на високій швидкості і тривалого прихованого очікування під водою, а також мати можливість стріляти торпедами й крилатими ракетами великої дальності.

Як приклад Блащак вказав на придбання Австралією нових трьох атомних підводних човнів США типу "Вірджинія".

"Останніми місяцями ми уважно стежимо за проєктом придбання нових підводних човнів Австралією, де ми бачимо безсумнівні переваги під час аналізу ухвалених країною рішень", — підсумував Блащак.

Нагадаємо, Польща планує приєднатися до розробки винищувача KF-21 Boramae у рамках спільної програми Південної Кореї та Індонезії. Це літак 4+ покоління, роботу над яким очолює корейська компанія Korea Aerospace Industries.