Піде в оборону: проливши багато крові в Бахмуті, РФ втратила можливість наступати, — NYT

За словами журналістів, ЗС РФ, можливо, ще здатні на якісь локальні атаки тактичного рівня, але вони не мають можливості захоплювати великі території.

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Битва за Бахмут виснажила російські війська. Вони не зможуть проводити широкомасштабні наступи та обмежаться лише локальними атаками. Про це пише The New York Times.

На думку військових аналітиків, у битві за Бахмут російські сили зазнали дуже великих втрат. Щобільше, загалом росіяни показали, що вони не мають можливості захоплювати великі території, хоча в планах Кремля, як заявлялося, захопити всю Донецьку та Луганську області. Так, Бахмут Росія хотіла використовувати як плацдарм для подальшого руху на Краматорськ та Слов'янськ.

Повідомляється, що Україна зуміла підготувати нові формування, які оснащені західною зброєю. Вони готуються розпочати ширший наступ. Це змушує РФ піти в оборону та розтягнути свої сили.

Як розповів військовий аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики США Роб Лі, ЗС РФ, можливо, ще здатні на якісь локальні атаки тактичного рівня.

"Але Росія, швидше за все, зосередиться насамперед на обороні та підготується до контрнаступу України", — сказав він.

У матеріалі йдеться, що битва за Бахмут дорого обійшлася Росії та Україні. Це дуже вплине на те, що буде далі. Обидві сторони вклали величезні кошти в людей та техніку, щоб захопити чи утримати відносно невелике й нині зруйноване місто.

Тепер, як повідомляється, у Москві мають вирішити, чи варто намагатися просуватися на захід від Бахмута. Наслідки битви ще невідомі.

"Цю главу буде закрито, попри те, що бої продовжуються на полях за межами міста. Але вона багато говорить про бажання українців боротися", — сказав аналітик дослідницького інституту в Арлінгтоні Майкл Кофман.

Нагадаємо, що 24 травня в Міноборони розповіли про просування ЗСУ під Бахмутом. Заступниця міністра Ганна Маляр пояснила, що росіяни зосередилися на посиленні на флангах та артилерійських обстрілах.

Ще повідомлялося, що 3-я ОШБр під Бахмутом змусила окупантів тікати в жаху та приниженні. Штурм українських військових перетворився на непереборний жах для ворога. Відступаючи російські солдати вимушені були тягнути за шкірки свого пораненого.