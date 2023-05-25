Тіло знайшли у квартирі: в Україні загинув доброволець зі Швеції, — ЗМІ (фото)

За даними шведської газети, тіло бійця знайшли у його ліжку. Причина смерті наразі невідома. Даніель Ністрем воював на боці України з квітня 2022 року.

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36-річний доброволець із Швеції Даніель Ністрем, який понад рік воював на боці України, знайдено мертвим у київській квартирі. Про це 25 травня повідомляє шведська газета NSD із посиланням на слова матері загиблого бійця.

За словами матері Даїеля Нелл Ністрем, про те, що її сина знайдено мертвим у квартирі Києва їй повідомили місцеві поліцейські. Тіло бійця виявили у його ліжку. Причина смерті наразі невідома.

"Важко прийняти цю новину, вона все ще здається неможливою, неймовірно сумною", — поділилася мати загиблого бійця.

За даними шведського видання, у квітні 2022 року Даніель Ністрем прийняв рішення вирушити до України, щоб розпочати боротьбу. Він приєднався до Міжнародного легіону і бився на боці української армії протягом усього року.

Весь цей час він підтримував регулярний зв'язок зі своєю сім'єю у Швеції, особливо з мамою, яка мешкає в Кіруні. Незадовго до смерті Даніель розповів матері, що планував невдовзі повернутися додому.

"Його не було вдома більше року. Він не міг просто піти, бо він уже не волонтер, а підписав контракт. Він з нетерпінням чекав на невелику відпустку", — розповіла Нелл Ністрем.

Наразі його родина перебуває у постійному контакті з Міністерством закордонних справ, щоб з'ясувати, що буде далі.

Що відомо про шведського добровольця, який воював за Україну

Як з'ясували шведські журналісти, Даніель Ністрем брав участь у кількох запеклих битвах, включаючи визволення Херсона від російських військ. Також він брав участь у боях на східному фронті.

Нагадаємо, внаслідок зіткнень із російськими окупантами загинув 24-річний Іван Горенок з Іванкова, Київська область. Він служив у 24-му окремому штурмовому батальйоні "Айдар". Трагічна новина прийшла за тиждень до його 25-річчя. Мати загиблого бійця, Олена Горенок, опублікувала у Facebook відео останнього бою, який стався під Бахмутом 17 травня.

Раніше, 24 травня, повідомлялося, що відомий майстер спорту України з боксу Олександр Онищенко загинув бою з російськими окупантами під Бахмутом.