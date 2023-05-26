Цілили по позиціях РДК в Грайвороні, а рознесли поле: в мережі показали роботу російських Су-34

Російські пілоти відзначилися "влучністю" в Бєлгородській області і закидали боєприпасами поле.

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Російські пілоти намагалися поцілити по позиціях добровольців "Російського добровольчого корпусу" у Грайвороні в Бєлгородській області, натомість зіпсували поле і пошкодили кілька будівель. Відео роботи російських "асів" виклали в пропагандистському телеграм-каналі "Два майори".

"Кадри пари російських бомбардувальників Су-34, які літають на наднизькій відстані та скидають бомби на позиції російського добровольчого корпусу в районі КПП "Грайворон" у Бєлгородській області на початку цього тижня. Просто повз", — прокоментували відео окупантів в "Оперативному ЗСУ".

На кадрах видно, як два винищувачі кидають бомби, потрапляючи в порожнє поле.

Пресслужба РДК відео, яке виклали пропагандисти, на цей час ніяк не прокоментувала.

Нагадаємо, що 22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" зайшли на територію Бєлгородської області в РФ і захопили КПП в Грайвороні. За словами командира підрозділу, за підсумками спецоперації вони не мають 200-тих, але мають двох легких 300-тих. Уся їхня техніка залишилася з ними, плюс вони захопили БТР, стрілецьку зброю та іншу техніку на КПП "Грайворон".

За повідомленням ГУР Міноборони, у Росії зіткнулися з цікавим явищем у Бєлгородській області — високим рівнем лояльності місцевого населення до бійців легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу".