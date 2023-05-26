"Для визволення країни": у Міноборони назвали потрібну кількість F-16 для України

За даними Міністерства оборони, 4 ескадрильї західних літаків буде достатньо для деокупації захоплених територій від ЗС РФ.

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Українським військовим потрібно приблизно 48 винищувачів F-16 для досягнення своєї мети, включаючи звільнення окупованих територій від ворога. Про це пише пресслужба Міністерства оборони України у Twitter-акаунті.

"4 ескадрильї F16 (48 літаків) — це саме те, що нам потрібно для звільнення нашої країни від агресора", — пише пресслужба.

Нагадаємо, 23 травня ЗМІ написали про те, що Вашингтон погодився на постачання F-16 Україні. Журналісти наголосили на двох чинниках, які відіграли ключову роль у питанні надання Україні авіації. Одним із них є позиція держсекретаря США Ентоні Блінкена, який зазначив, що Росія, як правило, йде на ескалацію лише на словах.

Крім того, 21 травня журналісти німецького видання Bild висловили припущення, що можливе рішення про передачу Києву американських винищувачів F-16 може бути перевіркою з боку західних союзників України того, як на це відреагують у Кремлі. На думку оглядачів, сучасна бойова авіація стане гігантським кроком у військовій допомозі Києву, незважаючи на порожні погрози Москви.