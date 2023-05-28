Втрати в Бахмуті протверезили: у Росії падає рівень підтримки війни в Україні, – ЗМІ

Негативні погляди РФ щодо бойових дій простежуються з кінця лютого. Якщо масова загибель загарбників продовжиться, Кремлю не допоможе армія пропагандистів, пишуть журналісти.

Related video

Запеклі бої останніми місяцями на сході України та колосальні втрати армії Росії змінюють ставлення росіян до повномасштабної війни. Про це пише американська газета The New York Times із посиланням на дані FilterLabs.

"Втрати в Бахмуті, схоже, впливають на думку росіян. З кінця лютого погляди стають дедалі негативнішими — підтримка бойових дій впала на початку березня, але відновилася до відзначення "дня перемоги" 9 травня", — зазначили автори.

Опитані газетою чиновники США кажуть, що об'єктивність соцопитувань у Росії важко відстежити, як і в будь-якій іншій авторитарній країні. Респонденти часто кажуть, що, на їхню думку, хоче почути уряд.

Пов'язані з Кремлем новинні агентства, як встановили журналісти, намагаються протидіяти занепокоєнню, що зростає, публікуючи більш оптимістичні статті про кількість жертв у ЗС РФ.

"Цього року контрольовані державою ЗМІ мають обмежений вплив на думку суспільства. У міру продовження війни, невдачі на фронті стали менш шокуючими. Якщо занепокоєння збережеться, підтримка війни впаде, незважаючи на зусилля кремлівських пропагандистів", — прокоментував виконавчий директор FilterLabs Джонатан Тойбнер.

Офіційні особи США попереджають, що росіяни здогадуються про високі втрати їхньої армії в Україні. Поки що це не призвело до зменшення підтримки війни чи Володимира Путіна, але зі збільшенням жертв все може змінитися.

Нагадаємо, що Сили оборони України 25 травня заявили про знищення на Таврійському напрямку більше роти окупаційних військ.

За словами голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, за весь час повномасштабної війни в Україні загинули лише 20 тисяч його найманців. Половина загиблих — це ув'язнені.