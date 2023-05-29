Нічний обстріл України: уламки ракети впали на цивільні об'єкти, — Львівська ОВА

За словами голови адміністрації Максима Козицького, уламки збитої ракети впали на господарську споруду, внаслідок чого будівля повністю згоріла, як і трактор, що знаходився поруч.

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У ніч на 29 травня над Львівською областю було збито російську ракету. Збиті уламки пошкодили одну з господарських будівель. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram.

"Цієї ночі ворог атакував Україну ракетами з літаків стратегічної авіації з Каспійського моря та "шахедами". Одна з ракет долетіла і до нашої області. Захисникам з повітряного командування "Захід" вдалося збити її над Золочівським районом", написав він.

За його словами, уламки збитої ракети впали на господарську будівлю, внаслідок чого виникла пожежа, і будівля повністю згоріла. Також згорів трактор, що знаходився поруч.

На місці падіння уламків виникла вирва. Постраждалих, на щастя, немає.

Козицький подякував українським захисникам протиповітряної оборони, які вкотре ліквідували загрозу в небі над регіоном.

Також він повідомив, що в інших районах Львівщини минула ніч була спокійною.

Нагадаємо, також у ніч на 29 травня уламки збитого російського дрона-камікадзе впали на територію портової інфраструктури Одеси. Внаслідок чого спалахнула пожежа, яка була повністю ліквідована.

Також вранці, 29 травня, російські окупанти завдали удару по Києву. Для цього вони використовували дрони "Shahed" та попередньо ракети Х-101/555.