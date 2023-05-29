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Битва за Бахмут: Череватий розповів, кого Кремль послав на зміну "вагнерівцям" (відео)

зс рф, окупанти, десант, військові
Фото: РІА Новини | На зміну вбитим найманцям Євгена Пригожина до Бахмута почали заходити російські десантники

За словами спікера Східного угрупування ЗСУ, українським захисникам відомий бойовий потенціал з'єднань противника, які прибувають під Бахмут. Також українські військові знають і російських командирів, котрі приходять у місто на зміну найманцям Пригожина.

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Противник перекинув у Бахмут десантників ЗС РФ, які повинні посилити найманців ПВК "Вагнер", що залишилися в районі міста. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий в ефірі національного телемарафону в понеділок, 29 травня.

"Так, там (у Бахмуті, — ред.) відбуваються ротаційні заходи через, насамперед, великі втрати злочинного угруповання "Вагнер", — сказав військовий.

За словами Череватого, до міста заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта та мотострілецькі підрозділи.

Черевий уточнив, що ЗСУ відомий бойовий потенціал цих з'єднань супротивника. Також українські військові знають і російських командирів, котрі приходять у місто на зміну найманцям Пригожина.

"Всі вказані підрозділи ворожої армії брали участь у війні з 24 лютого 2022 року і мали значні втрати", — звернув увагу Череватий.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ додав, що через значні втрати десантників і мотострільців їх доукомплектували мобілізованими.

Нагадаємо, 29 травня військові та аналітики розповіли, що відбувається в Бахмуті зараз. Вони зазначають, що хоча Бахмут і був спустошений важкими боями, але поки жодна зі сторін конфлікту не отримала від битви за місто вигоди. У Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (США) зазначають, що РФ незабаром може втратити контроль над містом.

Крім того, цього ж дня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про те, що в районі Бахмута противник намагається посилитися, а просування на флангах призупинилося. Крім того, знизилася інтенсивність ворожих наступів через заміну "вагнерівців" регулярною армією РФ, водночас інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів не зменшилася.