Повітряні атаки Росії на Київ знижують здатність ЗС РФ стримати контрнаступ ЗСУ, — ISW

В останні місяці РФ розпочала нову обмежену повітряну кампанію, намагаючись послабити українські контрнаступальні можливості, вважають аналітики ISW.

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Повітряні атаки ЗС РФ по Києву, які останніми днями почастішали, знизили здатність для Росії стримати очікуваний контрнаступ Сил оборони України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 29 травня.

Так, у ніч проти 29 травня російські війська завдали чергової серії ударів по Україні крилатими ракетами та іранськими БпЛА. У Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗС РФ випустили 40 авіаційних ракет Х-101/Х-555 та 38 БПЛА "Шахед-131/136" у ніч проти 29 травня та 11 ракет "Іскандер-М/К" удень 29 травня. Українська ППО знищила 36 крилатих ракет Х-101/Х-555, 30 безпілотників "Шахед" і всі 11 ракет "Іскандер", які прямували на Київ і Київську область

Також українська ППО перехопила ракети та безпілотники поблизу Львова, Миколаєва та Одеси, а ЗС РФ завдали ударів по портовій інфраструктурі в Одесі та військовому об’єкту на Хмельниччині.

"Російські сили розпочали нову обмежену повітряну кампанію в останні місяці, щоб погіршити українські контрнаступальні можливості, але те, що Росія обстрілює Київ, ймовірно, ще більше обмежує здатність кампанії суттєво стримувати потенційні контрнаступальні дії України", — дійшли висновку аналітики Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, що у Повітряних силах ЗСУ розповіли, чому не можна знімати і викладати в мережі світлини уламків ракет. Оприлюднення у соціальних мережах та медіа таких фото може нашкодити українським силам протиповітряної оборони та допомагає РФ визначити, яким типом озброєння українські захисники відпрацювали по ворожих повітряних цілях.

Під час масованої повітряної атаки України 29 травня ЗС РФ завдали ударів по військовому об'єкту у Хмельницькій області. Внаслідок влучання виникла пожежа на складах паливно-мастильних матеріалів та було виведено з ладу 5 літальних апаратів.