"За прискореною схемою": окупанти вивозять українських дітей до РФ для "лікування", — ЦНС

Насправді медогляд потрібен, щоб змусити батьків оформити російське громадянство. Тим, хто пише відмову, погрожують соцслужбою.

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Російські загарбники почали вивозити дітей із тимчасово окупованих територій у РФ під приводом надання медичної допомоги. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 30 травня.

За інформацією українського підпілля, противник продовжує використовувати "профілактичні" медичні огляди дітей і тим самим окупанти намагаються вплинути на їхніх батьків чи законних представників.

За допомогою "огляду" дітей мешканців окупованих територій змушують оформити російське громадянство, якщо вони цього ще не зробили.

"Дітей, у яких нібито виявлено захворювання примусово вивозять на так зване "лікування" на територію РФ. При цьому обов'язковою умовою організації "лікування" дітей у Росії є наявність ворожого паспорта у дитини, який їй одразу ж оформлюють за прискореною схемою", — йдеться у повідомленні. у повідомленні.

У цьому схема російських окупантів не закінчується. Якщо дитина ще досягла 14-річного віку, тоді батьків або опікунів змушують подати заяву про те, що вони визнають свою дитину "громадянином Російської Федерації".

У разі відмови починаються погрози у вигляді позбавлення батьківських прав.

Нагадаємо, 30 травня повідомлялося, що російські окупанти в Запорізькій області розпочали нову хвилю паспортизації. Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що з 1 червня місцеві жителі на захоплених територіях можуть залишитись без лікування. Ідеться про тих, хто не оформив російське громадянство.