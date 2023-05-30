Верховна Рада знизила призовний вік в Україні: деталі законопроекту

За словами нардепа Олексія Гончаренка, тепер чоловіки віком від 25 до 27 років, які не проходили строкової служби в армії, підлягатимуть мобілізації.

Related video

У вівторок, 30 травня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9281, який передбачає зниження призовного граничного віку з 27 до 25 років. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Рада знизила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку", — написав нардеп.

За відповідний законопроєкт проголосували 304 народні депутати.

Пізніше Гончаренко додав, що у згаданому документі пропонується мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років, які не проходили строкової служби.

"Загальній мобілізації підлягатимуть військовозобов'язані чоловіки, придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду", — пояснив депутат.

У проєкті закону № 9281 зазначено, що він набирає чинності наступного дня після публікації.

Нагадаємо, що 4 травня у Міністерстві оборони України запропонували знизити граничний призовний вік з 27 до 25 років, вказавши на те, що щорічне прибуття чоловіків віком до 27 років до ТЦК створює додаткові фінансові витрати, черги та навантаження на медперсонал.

Відповідний законопроєкт схвалено 5 травня Кабінетом Міністрів України. Зміни торкнулися статей 15, 18, 18-1, 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Ми також писали про те, що згідно із заявою адвоката Владислава Юрчака від 23 травня, українські студенти та учні коледжів згідно із законом мають право на відстрочку від мобілізації. Головна умова відстрочки — вчитися на денній чи дуальній формі навчання.