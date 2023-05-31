Китайський винищувач J-16 зухвало перехопив американський літак-розвідник RC-135 (відео)

У ВПС США заявили, що дії китайського льотчика були невиправдано агресивними, а вони виконували звичайну операцію в міжнародному повітряному просторі.

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За даними Пентагону, китайський багатоцільовий винищувач Народно-визвольної армії J-16 нещодавно виконав невиправдано агресивний маневр поблизу американського літака-розвідника RC-135. Про це повідомляє The War Zone.

Інцидент став останнім у серії зіткнень між китайською армією та армією США та союзників. Подія відбулася над Південно-Китайським морем. В Індійсько-Тихоокеанському командуванні США повідомили, що 26 травня китайський льотчик пролетів прямо перед носом RC-135, що змусило американський літак пролетіти через його турбулентність.

Американський літак виконував безпечні та звичайні операції над Південнокитайським морем у міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародного права. Також у командуванні Штатів опублікували відео, як відбувався китайський маневр. Деякі аналітики вважають, що J-16 міг запустити "пастки", проте це могло бути ефектом відблисків сонця.

Кадр типового перехоплення "удар головою"

Також у Міністерстві оборони Тайваню опублікували знімок, що винищувач J-16 заходив у зону розпізнавання ППО. Він був сам. У виданні зазначають, що льотчики RC-135 мають спеціальні інструкції, як діяти у випадку турбулентності в сліді. Китайський маневр відомий під назвою "удар головою" (head-butt). Він полягає в тому, що літак становиться перед носом іншого й починає перехоплення. Іноді такі маневри відбуваються на малій відстані.

Нагадаємо, 23 травня Командування Східного театру дій НВАК отримали партію винищувачів J-16.

27 травня китайський авіаносець "Шаньдун" пройшов через Тайванську протоку. Експерти вважають, що це могла бути демонстрація сили острова.