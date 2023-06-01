Обстріл Києва: Кличко вимагає відсторонити очільника Деснянської РДА та керівника поліклініки

За дорученням міського голови Києва Віталія Кличка, в місті перевірять всі укриття та доступ до них.

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У Києві після ситуації з укриттям у Деснянському районі, через відсутність доступу до якого під час ракетної атаки загинули люди, перевірять всі укриття. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Дав окреме доручення главам районів столиці негайно перевірити всі укриття, за роботу яких відповідають голови РДА міста. Звернувся до Офісу Президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення глав районів столиці, про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обовʼязків, поки триває слідство щодо того, чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей", — написав Кличко.

Він також наголосив, що відстороненим має бути і керівник поліклініки у Деснянському районі, якого призначала Деснянська райадміністрація.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали охоронця поліклініки, який не відчиняв укриття, через що загинули люди, які до нього не потрапили під час обстрілу. Люди намагалися достукатися до охоронця протягом 15-20 хвилин. За фактом закриття укриття поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки".

Житель Києва розповів, як його дружина загинула під час ракетної атаки, бо не змогла потрапити до укриття. Разом з нею загинула ще одна жінка та її дитина.