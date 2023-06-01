Залишився на вулиці: у найманця ПВК "Вагнер" вкрали понад мільйон рублів, — росЗМІ

"Вагнерівцю" не пощастило двічі. Спочатку він поранений на Донеччині чекав від своїх підмоги три доби. А потім у окупанта вкрали зарплату, яку він одержав за війну в Україні.

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Найманець ПВК "Вагнер" отримав за війну в Україні понад мільйон російських рублів, але їх в окупанта вкрали. Про це написало медіа Baza у четвер, 1 червня.

Найманець з республіки Тива близько пів року тому вступив до лав ПВК. Його перекинули на донецький напрямок. Росіянин також воював з українськими бійцями за місто Соледар. За це навіть одержав від командування нагороди.

Однак під Миколаївкою найманець отримав тяжке поранення. Три доби він пролежав на землі, поки його не виявили інші найманці. Росіянина госпіталізували, він вижив, але лишився інвалідом.

У зв'язку з цим йому видали "зарплату" за пів року найманства. Сума становила 1 мільйон 250 тисяч рублів. Перед поїздкою на батьківщину окупант вирішив "розслабитися" із друзями у лазні. Разом з особистими речами він узяв і свою "зарплату", яку росіянину видали готівкою.

Після кількох чарок горілки найманець знепритомнів і отямився вже в аеропорту. Грошей у нього при собі не було. Тепер окупант скаржиться, що на вкрадені гроші хотів купити будинок чи квартиру у Тиві. Натомість він залишився безхатьком і тепер живе то у далеких родичів, то у знайомих.

Нагадаємо, 24 травня російські пропагандисти висміяли смерть бійця ПВК "Вагнер", але невдовзі усвідомили помилку. Російські Telegram-канали прийняли Максима Білевича за українського військового, який нібито проник у Білгородську область у складі "ДРГ". Коли з'ясувалась правда, публікації почали віддалятися.

А 25 травня ЗМІ писали про те, що в Росії застрелили "вагнерівця", який святкував повернення з війни. Як повідомляють журналісти, під час застілля друг окупанта схопив рушницю та вистрілив у найманця. Стрілець сам викликав поліцію і тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.