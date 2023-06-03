Шойгу створює Азовський військово-морський район: які війська РФ до нього увійдуть і що це означає

Цього року у ЗС Росії створять дві нові армії, два додаткові військові округи та Азовський військово-морський район. Фокус запитав військових експертів, що це означає насправді.

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РосЗМІ, посилаючись на слова заступника начальника Генштабу РФ генерал-полковника Євгена Бурдинського, повідомляють, що у Збройних силах Росії цього року сформують дві нові армії: загальновійськову та повітряну, а також два військові округи — Московський і Ленінградський. Крім того, буде створено армійський корпус, Азовський військово-морський район, п'ять дивізій та 26 бригад.

Формування Московського та Ленінградського військових округів міністр оборони РФ Сергій Шойгу анонсував ще минулого грудня, також він пропонував створити армійський корпус у Карелії. Але більш детальної інформації, як це буде на практиці, немає.

Військовий експерт Павло Нарожний у розмові з Фокусом пояснив, що військовий округ — це величезне формування для навчання військ. Туди входять навчальні заклади, ремонтні бази, самі військові частини, можливо, лікарні тощо.

"Росія віднесла Крим до Південного військового округу, але "гауляйтер" окупованого півострова [так званий глава "Республіки Крим"] Сергій Аксьонов хоче зробити ще й Азовський військово-морський район, щоб саме його вотчину захищали. Чи це буде ефективним — не впевнений, бо йдеться про те, що десь треба набрати людей, навчити, видати їм техніку, якої дуже мало, боєприпаси та інше", — каже Нарожний.

Навіщо Росія створює нові військові округи?

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що Росії просто нема з чого створювати ні нові армії, ні нові військові округи, але цілком можливо під цим приводом створюватимуться нові посади.

"Порівняймо: коли формувалися бригади під прапорами Міністерства внутрішніх справ України, наприклад, Об'єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють", то вони створювалися за рахунок добровольців, які записувалися саме в нові бригади, а також за допомогою додаткової техніки від наших партнерів. З чого формуватимуть нові армії у РФ? А нема з чого. Зате напевно створяться нові чини", — каже Фокусу Гетьман.

На думку експерта, росіяни об'єднають вже наявні бригади, дивізії, формування та назвуть їх "новими", але, по суті, це буде все та ж армія, що вже існує. За таким самим принципом вчинять з Азовським військово-морським районом: немає ні додаткової техніки, ні людей, щоб справді створити щось, чого раніше не було.

"Приміром, на вашій кухні є шафа з каструлями, і ви називаєте її "інвентарною". Ви берете одну каструлю і перекладаєте її в іншу шафу і називаєте її "суперінвентарною". Але куди б ви не перекладали каструлі і як би не називали ці шафи – їхня кількість не зміниться. Тому такі заяви Росії – понти для дурних", – продовжує Гетьман.

У лютому 2023 року міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес повідомив, що 97% російської армії знаходиться на лінії фронту в Україні, при цьому вони в них колосальні втрати як військової техніки, так і особового складу. Враховуючи, що мобілізація в Росії проходить важко, майор запасу ЗСУ знову наголошує, що РФ фізично нема з чого створювати все те, про що заявляли й Шойгу, і Бурдинський.

Військовий експерт Петро Черник вважає, що подібні заяви — це лише внутрішньо-пропагандистський наратив.

"Класичний гебельський принцип: "я можу втратити голову, але не можу втратити обличчя". У РФ намагаються зберегти хороший тон гри за вкрай поганих обставин. Такі повідомлення створюються виключно для внутрішнього користувача, при цьому не маючи під собою реальних підстав. Чергове "победобесие" і тільки", — каже Фокусу Черник.

Нагадаємо, російський президент отримав доповідь про "ліквідацію" всіх батарей Patriot. Американський ЗРК успішно збиває ракети росіян, але Володимир Путін ніколи не дізнається про це, заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.