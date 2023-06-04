Чиновники РФ почали боятися синьо-жовтого кольору через "драконівські" закони, — розвідка

За інформацією британських аналітиків, щодня Росія стає дедалі тоталітарнішою державою. В усьому винні закони, які забороняють поширювати правду про війну в Україні.

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З кожним днем Росія стає все більш тоталітарною державою і про це свідчать закони, які приймаються місцевою владою. Таку думку висловили аналітики британської розвідки у звіті від 4 червня.

Йдеться про законопроєкти, які забороняють розповсюджувати правду про те, що відбувається на сьогодні в Україні. Крім того, місцеві чиновники всіма способами намагаються уникнути поєднання синьо-жовтого кольору, щоб ніхто не міг звинуватити їх у підтримці України.

Наприклад, на День Перемоги співробітника будинку для літніх людей заарештували за те, що він одягнув синьо-жовту курточку, а днями Росгвардія заарештувала 22-річного чоловіка під Санкт-Петербургом за те, що він демонстрував синьо-жовтий прапор ВКС РФ. Ці "драконівські закони" говорять про те, що у Кремлі бояться втратити контроль над владою та залякують громадян, як наголосили у розвідці.

"Заборона наголошує на невпевненості параноїдального російського чиновництва в тому, що вважається припустимою в рамках все більш тоталітарної системи. Критика арештів виходила від несподіваної сторони: ультранаціоналістичної, провоєнної Ліберально-демократичної партії. Власний брендинг партії виконано в жовтому кольорі на синьому фоні", — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці висміяли драконівські закони РФ Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 29 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський анонсував, що українські захисники обговорили можливі сценарії деокупації України та готові до швидких активних дій.