Перші "леопарди" розпочали бій на Вугледарському напрямку, — російський командир

У районі населеного пункту Новодонецьке бійці ЗСУ кинули у бій західні танки Leopard, пише Олександр Ходаковський. Усього було помічено до 30 одиниць бронетехніки.

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Німецькі танки Leopard, надані західними союзниками, вперше були помічені на передовій під час бойових дій у районі населеного пункту Новодонецьке, який розташований за 30 км на захід від Вугледару. Про це 5 червня повідомив командир батальйону "Схід" ЗС РФ Олександр Ходаковський.

За його словами, підрозділи Сил оборони почали активно діяти на цьому напрямку в районі Новодонецького, а також біля Великоновоселівки. Ходаковський зізнався, що ситуація для російських сил склалася важка, оскільки українські бійці нарощують зусилля.

"Вперше на нашій тактичній ділянці побачили леопарди. Як я і припускав учора — відчувши запах успіху, противник кине в бій додаткові сили", — написав він в Telegram.

Ходаковський уточнив, що в районі Новодонецького було зафіксовано до 30 одиниць української бронетехніки.

Село Новодонецьке

Про "важку ситуацію" окупантів у цьому районі пишуть і деякі російські військкори. За інформацією противника, українським захисникам вдалося зайняти позиції на північній околиці Новодонецького і закріпитися там.

"Фактично противнику вдалося вклинитися як мінімум на два кілометри вглиб раніше нами контрольованої території та зачепитися за околиці населеного пункту", — написав пропагандист Семен Пегов, додавши, що на цій ділянці склалася критична ситуація.

Зазначимо, що у повідомленнях противника не уточнюється, які саме танки – Leopard або Leopard 2 – вступили у бій на цій ділянці фронту. Також на момент оприлюднення офіційні українські джерела не підтвердили ці відомості.

Нагадаємо, у Генштабі Збройних сил України спростували заяви ЗС РФ про те, що Сили оборони розпочали "великий контрнаступ". Як повідомили журналісти агентства Reuters, українське командування не коментуватиме російські фейки.