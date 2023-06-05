Легіон "Свобода Росії" звернувся до Пригожина з пропозицією щодо обміну (відео)

Боєць із позивним "Цезар" запропонував голові ПВК "Вагнер" обміняти одного російського офіцера на військових ЗС РФ, яких взяли в полон у Бєлгородській області. Проте представники РДК заявили про те, що росіян уже передали українській стороні й обмінювати нема кого.

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Спікер Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" звернувся до керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з пропозицією обміняти взятого найманцями в полон комбрига ЗС РФ на кількох російських військових, які перебувають у полоні вже в "легіонерів". Відео було опубліковане в телеграм-каналі військової організації у понеділок, 5 травня.

Військовий звернувся до керівника ПВК "Вагнер" Пригожина з пропозицією обміняти взятого в полон "вагнерівцями" командира 72-ї бригади ЗС РФ підполковника Романа Вінівітіна на кількох солдатів ЗС РФ, які також потрапили в полон під час визвольних боїв у Бєлгородській області.

"Ми звертаємося до вас, тому що вся провладна еліта в особі кавалера ордена мужності Гладкова (губернатор Бєлгородської області, який раніше відмовився від зустрічі з бійцями Легіону, — ред.) боягузливо відсиділася, залишивши своїх людей у полоні, поки їхні війська накривали артилерією мирні міста", — сказав "Цезар".

Від імені усієї військової організації він запропонував Пригожину "чесний обмін без додаткових умов".

Керівник ПВК "Вагнер" поки що ніяк не відреагував на цю пропозицію.

Зі свого боку, представники "Російського добровольчого корпусу" заявили, що пропозиція "Цезаря" не відповідає дійсності, бо всіх полонених російських військових передали українській стороні.

"Якщо представник ЛСР із позивним "Цезар" володіє власними полоненими, він, безумовно, має право вести переговори про їх обмін", — ідеться в заяві представників РДК.

Що відомо про командира ЗС РФ, який потрапив у полон до ПВК "Вагнер"

У неділю, 4 червня, пресслужба Євгена Пригожина опублікувала документ, у якому йшлося про бойову сутичку між найманцями-"вагнерівцями" та військовими ЗС РФ. У ньому "кухар Путіна" стверджує, що спочатку бійці ЗС РФ замінували дороги в тилу у "вагнерівців". А коли ті спробували знешкодити вибухові пристрої, відкрили вогонь на ураження.

Згідно з рапортом, поширеним пресслужбою Євгена Пригожина, "вагнерівці" вжили заходів у відповідь. Їм нібито вдалося затримати бійців ЗС РФ, які відкрили по найманцях вогонь.

"Старшим цієї групи був офіцер МО РФ, командир мотострілецької бригади, підполковник, який був у стані алкогольного сп'яніння", — йдеться в опублікованому документі.

Дещо пізніше в телеграм-каналі пресслужба Пригожина опублікували відео допиту командира 72-ї бригади ЗС РФ Романа Вінівітіна. Як виявилося, найманці забрали в російського офіцера зброю та побили. Сам Вінівітін говорить про те, що наказав обстріляти "вагнерівців" із особистої неприязні до найманців.

Нагадаємо, 4 червня стало відомо, що бійці РДК і ЛСР запропонували меру Бєлгородської області зустрітися в храмі у Новій Таволжанці в обмін на двох російських військових, взятих у полон. Зі свого боку, Гладков заявив, що повстанці нібито вбили військових ЗС РФ.

Крім того, 4 червня стало відомо, що керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виступив із погрозами захистити Бєлгород від партизанських набігів легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" й без дозволу Міноборони РФ. Пригожин заявив, що не чекатиме на запрошення, щоб узяти на себе охорону кордону, якщо армія не зможе перешкодити подальшим діям.