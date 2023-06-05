Удари по ЗС РФ на півдні: у Маріуполі та Бердянську пролунали вибухи, — ЗМІ

У мешканців тремтіли вікна, а в росЗМІ заявили, що "насправді" нібито було чути, як літак долає звуковий бар'єр.

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В окупованих містах Маріуполь, Бердянськ і Приморськ пролунала серія вибухів. Про це 5 червня повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що декілька проросійських пабліків, які видають себе за місцеві Telegram-канали, повідомили, що насправді нібито не було жодних вибухів, а жителі просто чули, як літак переходить на надзвукову швидкість.

Водночас у місцевих каналах писали про те, що від вибухів у мешканців тремтіли вікна. Зазначимо також, що за кілька годин раніше жителі повідомляли про те, що в Бердянську працює сирена повітряної тривоги. За припущенням місцевих, вибух стався за межами міста, після чого там помітили стовп диму, що здіймається.

Раніше повідомлялося, що 5 червня біля маріупольського заводу "Азовсталь" удень пролунав сильний вибух. За словами місцевих партизанів, було зафіксовано роботу систем ППО з житлового масиву на правому березі річки Кальміус навпроти "Азовсталі".

Нагадаємо, що на початку травня Петро Андрющенко розповідав про підрив на міні військових РФ, які намагалися проводити розмінування "Азовсталі". Чотири сапери-окупанти тоді потрапили до лікарні.