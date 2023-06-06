"Обнулила залишки репутації": у Зеленського розкритикували ООН за "День російської мови" (відео)

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, навіщо Україна скликає Радбез ООН, а також розкритикував реакцію цієї структури на підрив Каховської ГЕС.

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ООН своєю неадекватною реакцією на екологічну катастрофу в Україні, яку влаштували росіяни, підірвавши греблю Новокаховської ГЕС, обнулила залишки своєї репутації. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

За його словами, реакція Організації об'єднаних націй, яка відзначає 6 червня "День російської мови в ООН", є неадекватною.

"Ну, тому що настільки неадекватно реагувати на велику, масштабну екологічну катастрофу в Східній Європі й демонструвати, що ви не розумієте, що терорист у вигляді РФ це зробив свідомо... ну, це виглядає дивно", — сказав Подоляк.

Він також зазначив, що Україна є цивілізованою країною, яка має дотримуватися певних правил. Для неї важливі всі конвенції та міжнародне право. Тому вона хоче зафіксувати факт злочину з боку РФ за допомогою дипломатичних інструментів. Рада безпеки ООН буде скликана, щоб передати позицію України країнам так званого Глобального Півдня.

Крім того, за словами Подоляка, засідання Ради безпеки ООН має допомогти у майбутньому призвести до необхідних ордерів на арешт від МКС.

"І там будуть усі, хто віддавав накази, і безпосередньо Путін як людина, яка розпочала злочин агресії", — зазначив Подоляк.

Також радник ОП зазначив, що ні ООН, ні МАГАТЕ не виконують своїх функцій. Натомість Україна матиме аргументи, які в майбутньому, можливо, дозволять реформувати ці структури.

Подоляк розкритикував ООН (дивитися з 03:20)

Нагадаємо, що ООН привітала із "Днем російської мови" після підриву Каховської ГЕС. Пресслужба Організації привітала зі "святом" та закликала читати новини російською мовою. Речник парламенту України Руслан Стефанчук у відповідь назвав ООН "безнадійно хворий".

Крім того, повідомлялося, що Україна вже відповіла на недоречне вітання ООН. В організації досі не відреагували на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. На "вітальній" фотографії використано ілюстрацію залу Генасамблеї ООН, яку нібито затопила вода.

Зазначимо, що Україна хоче скликати Радбез ООН через підрив Каховської ГЕС. Міністерство закордонних справ України закликає країни "Великої Сімки" та Європейського союзу розглянути можливість запровадження нових далекоглядних санкцій проти Росії через черговий масштабний теракт.