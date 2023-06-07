У Запорізькій області пролунали вибухи: окупанти стверджують про роботу ППО (фото)
Мелітопольський мер Іван Федоров розповів, що гучний вибух пролунав поблизу захопленої ворогом військової частини. Російська ППО, за його словами, не встигла відбити атаку.
У Мелітополі пролунали потужні вибухи. Про це 7 червня повідомили у місцевому телеграм-каналі "РІА-Мелітополь".
"У Мелітополі гучно, спрацювала також російська ППО", — йдеться у пості.
Пізніше автори контенту проінформували про вибухи в районі селища Мирне у Запорізькій області.
"Також нам повідомляють, що кілька вибухів було з боку Мирного", — написали вони.
Як стало відомо, у селищі пролунав "потужний вибух" у районі військової частини.
"Після чого в Мелітополі росіяни почали запускати свою діряву ППО", — проінформували у телеграм-каналі.
Окрім того, за даними авторів контенту, вибухи пролунали і в місті Токмак Запорізької області.
"Одночасно з вибухом у Мирному Мелітопольського району щонайменше шість вибухів також чули мешканці Токмака", — додали вони.
Робота ППО в Мелітополі: звинуватили ЗСУ
Колаборант Володимир Рогов у своєму телеграм-каналі написав, що Збройні Сили України нібито намагались завдати удар по Мелітополю.
"Слава Богу, ППО Росії встигла відпрацювати та захистити мирне життя містян", — заявив він.
Вибухи у Запорізькій області: реакція України
Ситуацію в регіоні прокоментував у соцмережах міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Одразу в двох поки що окупованих населених пунктах Запорізької області гучно", — написав він.
Мер повідомив, що військова частина, біля якої пролунав потужний вибух, була захоплена російськими окупантами. За його інформацією, загарбники спізнились із застосуванням своєї "влучної ППО".
"Уточнюємо деталі", — передав Федоров.
Нагадаємо, 6 червня пролунав вибух у тимчасово окупованому Маріуполі. У місцевому телеграм-каналі повідомили, що був уражений морський порт.
Раніше, 3 червня, невідомі підірвали залізницю поблизу села Долинське Запорізької області. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, окупанти використовували її для транспортування техніки та армійців на передову.